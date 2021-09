Nukker Robert Täht: elasin veebruarist saati koduse EMi nimel

«Tunnet, mida pakub kodus sellise publiku ees mängimine, ei saa raha eest osta. Mul on hea meel, et mehed said seda kõike nautida. Ka mina kastis olles, aga see pole ikkagi see. Vahetute emotsioonide jagamine platsil on midagi muud. Kahju, aga tuleb edasi pusida.»