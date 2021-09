Läti koondisega edasipääsu kindlustanud Keel: sellist pinget pole tükk aega kogenud

«Sellist pinget nagu läbi selle turniiri ei ole tükk aega kogenud,» tunnistas Keel, kelle sõnul käisid emotsioonid korduvalt äärelt äärele. «Vahel oli nukker tunne peal, näiteks pärast kahte järjestikust 2:3 kaotust. Siis oli lootusetuse tunne, siis lootus hakkas elama, siis tuli närveldamise tunne, et kuidas viimased mängud lähevad, sest meil endal polnud enam suurt midagi. Emotsionaalselt raske turniir,» rääkis Läti koondise loots.

Alagrupiturniir pakkus emotsioone viimase päevani. Kui Saksamaa juhtis Slovakkia vastu 2:0, võisid lätlased ennast suhteliselt kindlalt tunda. Nimelt oli meie lõunanaabritel vaja, et Slovakkia Saksamaa vastu kaotas. Ometi pakkus see kohtumine veel pinget, sest slovakid viigistasid kohtumise 2:2 ja Keel tunnistas, et oli valmis saali juba jooksma.

«Seisul 2:2 olin valmis Saku Suurhalli kohapeale vaatama minema. Kui 2:1 tuli, siis mõtlesin, vaevalt midagi juhtub, aga kui peaks, siis lähen kohapeale melu tunnetama. Esimene mäng Eestiga mul selleks aega ei olnud. Olin juba valmis teksaseid jalga tõmbama, aga kui viies geim rulluma hakkas, siis vahetasin riided ruttu tagasi,» kirjeldas ta.

Kaheksandikfinaalis ootab Lätit ees järgmine kõva pähkel Itaalia näol ja Keel on enda sõnul piisavalt realistlik inimene, et vastased on liiga tugevad. «Itaalia on vähemalt sama masti meeskond kui Saksamaa. Lähme sinna, meil on noored mängijad ja kui nad saavad koos kogeda samu rõõme, kurvastusi ja ootusärevust ja mängida Eesti, Prantsusmaa ning Itaaliaga, siis mida hing enam ihkab,» ütles võrkpallitreener.

Tema sõnul saavad noored mängijad endale siit turniirilt nii mõndagi kõrva taha panna. «Nad saavad näha, kuidas tõelised meistrid mängivad ja seda ise omal nahal tunnetada. See on väärt õppetund. Loodetavasti jääb see külge ja järgmisteks aastateks tahtmine kasvab. Lõpuks on ka Läti koondise mängijad sisuliselt kõik tipp-topp liigades ja saavad seal kogeda keskkonnamuutuseid ja ei pea enam mängima Tartu, Selveri või Pärnu vastu,» seletas Läti peatreener.