Sõna mängijatele: kas peatreener Enard võiks koondise eesotsas jätkata?

Juhendaja ise on igatahes valmis meie rahvusesinduse eesotsas jätkama. «Kindlasti tahan jätkata,» lausus ta pärast alagrupiturniiri viimast mängu. «Sellise koondisega töötamine nõuab aega. Eelmisel suvel polnud ametlikke võistlusmänge, aga tänavune suvi oli väga huvitav. Samas jääb suhu halb maik, sest me ei saanud kordagi päris täiskoosseisus mängida. Mul püsib kõrge motivatsioon siin nende meestega jätkata.

Tean, et osad mängijad ilmselt lõpetavad koondisekarjääri. Näiteks Kert. Aga kaks uut sidemängijat [Robert Viiber ja Renet Vanker] on meie tulevik. Nad täiendavad teineteist, moodustades hea duo ja kombinatsiooni. Ootan väga, et saaksin nende ja teistega tööd jätkata,» kostis peatreener.

Ent mida arvavad mängijad? Postimees päris Enardi võimaliku jätkamise kohta Robert Tähelt, Ardo Kreegilt, Kristo Kollolt ja Oliver Vennolt.

Robert Täht: «Ma arvan, et see arvamus veidi erineb mängijate seas, olles nendega sel teemal ka rääkinud. Minu muljed peatreenerist on väga head. Ta tegi palju valikuid, aga need valikud olid konkreetsed. Tõsi, kõik neist polnud kindlasti õiged, aga selline on elu – midagi muuta enam ei saa. Vähemalt oli temas konkreetsust. Ja minuga on peatreener olnud väga-väga arvestav. Isegi liiga arvestav, kui vaadata, et uuesti katki läksin. Aga see oli puhas minu kala. Ent jah, minule Eesti koondise praegune staff meeldis. Otsuse teeb siiski alaliit.»

Ardo Kreek: «Ma arvan, et iga treener annab midagi uut ja nõuab uusi asju. Kui võtta Gheorghe Cretu, kellele oli väga tähtis bloki ja oma rünnakute julgestamine, siis Cedricul on väga tähtis oma serv, blokk ja väga raamides kaitsemäng. See [kaitsemäng] on tegelikult väga lihtne, aga kohati mehed unustavad ära, kus seisma peab. See kindlasti annab juurde, miks pikendada. Meil oli ka raske suvi: palju vigastusi ja ärakukkumisi ka enne EMi, et kes tuli ehku peale, kas esimestes mängudes üldse tohiks mängida.»

Kristo Kollo: «Absoluutselt [sooviksin tema jätkamist]. Minul pole praeguse staff'i vastu midagi. Eks nad peavad ise ka maha istuma ja omavahel kokkulepped sõlmima, et kes kellele sobib ja kes ei sobi. Minul kui mängijal on niikuinii klapid peas – kuulan, mida treener mulle ütleb. Mina jälgin käske. Eks seda näitab lähiaeg, kas Cedric jätkab või mitte. Seda peab Hanno (alaliidu president Hanno Pevkur - toim.) käest küsima. Mina seda ei tea.

Oliver Venno: «Minul pole tema vastu mitte midagi, aga see pole ka minu otsustada ja mina seda ajakirjanduses lahkama ei hakka. Otsustamine jääb meil bossidele, las nemad teevad ka tööd.»