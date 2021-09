Noored sidemängijad EMi karastusest. Viiber: midagi kripeldama ei jää. Vanker: tahtnuks rohkem mängida

Tasub meeles pidada, et tegemist oli nende esimese tiitlivõistlusega ning ka igapäevaselt mängitakse oluliselt madalamal tasemel. Suve jooksul said võimalusi mõlemad. Kui esialgu täitis esinumbri rolli pigem Vanker, siis EMil oli põhimees Viiber.

«Olin valmis, sest Kert ei mänginud juba Kuldliigas. Arvasin, et see võib juhtuda. Tulingi selle mõttega peale, et mängin nii nagu oskan. Midagi paremat niikuinii teha ei suuda. Mängin oma välja ja tuleb, mis tuleb,» sõnas Viiber pärast viimast lahingut.

«Alati tahaks paremat. Oli häid hetki, aga ka halbu. Tegin väga häid otsuseid, aga ka valesid. Midagi kripeldama ei jää. Andsin endast maksimumi – selline on tulemus. Loodan, et inimestele ja meeskonnale sobib, mida teen.»

Septembri lõpus 23. sünnipäeva tähistav mängujuht tunnistab, et isu oli suur. «Võistkonna osas on kehvad emotsioonid, eesmärk oli edasi saada. Aga isiklikult veel kehvem. Mänguaega väga ei antud, pidin kastis praadima. Oleks tahtnud rohkem mängida,» arutles Vanker.

Kuidas hindas noori kolleege Kert Toobal?

«Nemad tegid oma asja ära. Eks me alati võime norida ja näpuga näidata, ent oli ju selge, et kõikumisi võib tulla. Aga see on meeskondlik mäng. Võib-olla olnuks parem, kui nad oleks mänginud ka kvalifikatsioonis. Euroliiga mängudes pole pinge päris see.»

Pikemalt vaata ja kuula videost: