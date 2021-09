Kollo näeb pärast keerulist turniiri tunneli lõpus valgust: meil on materjali, mille kallal töötada

Kristo, kui keeruline oli see turniir sinu vaatenurgast?

Vaimselt ikka siuke rusuv. Slovakkia alistamine läheb positiivse poole peale, aga suures pildis oli ikkagi teist turniiri järjest põrumine. Üksikuid ilusaid liigutusi oli ühes ja teised mängus, aga kokkuvõttes läksime lati alt kõvasti läbi. Samas Horvaatia vastu oli endal võtta, aga ise soperdasime ära. Ma ei teagi... Praegu on väga raske mingit konkreetset kommentaari anda, et mis valesti läks. Tundus, et füüsiliselt olid mehed heas vormis. Tuleb paar päeva maha võtta ja maha rahuneda – ehk siis saab ka sellele küsimusele adekvaatse vastuse anda.

Kas su enda mäng turniiri vältel paranes? Leidsid enesekindluse üles?

Tänane võistkond oli siis liiga noor ja kogenematu, et edu saavutada?

Me võime sellest noorusest rääkida söögi alla ja peale. Eks mõnel mehel oli esimene suurturniir. Loodame, et said siis kaane maha. (Muigab.) Või nagu mu endine kolleeg Rivo Vesik ütles – lõi põhja alt hoopis! Aga see oli hea kogemus noortele. On näha, et meil on materjali, millega tulevikus tööd teha. Mul on usku Eesti koondisse väga palju tulevikuks.