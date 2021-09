Midagi uut: Eesti jalgpalliklubi hakkab mängima rämmaris

Allkirjastatud koostööleping on sõlmitud tähtajatult ning kumbki pool lepingu tingimustesse liiga detailselt süveneda ei viitsinud. «Me teeme asju seepärast, et neid on pull teha, mitte seetõttu, et jube kihvt on paberit määrida,» vastasid rämmari brändi vedur Estoni Kohver ja Nõmme Kalju boss Kuno Tehva justkui ühest suust, sai lugeda jalgpalliklubi Facebooki lehelt.

Küsimusele miks just Nõmme, vastas Estoni Kohver resoluutselt, ent arusaamatult: «Sest me oleme Tartu poisid.» Kuno Tehva jutust aga koorus välja veidi sisulisem vastus. «Nii Nõmme Kalju kui 5MIINUSEST välja kasvanud rämmari bränd on ise tekkinud, ise majandanud ja ei sõltu kellestki kolmandast. See annab meile vabad käed teha seda, mis meile meeldib. Mida rohkem me Kohvriga koos nendest asjadest räägime, seda rohkem ma mõistan, et need kaks väga erineva tegevusala tegijat on oma ambitsioonilt üks-ühele sarnased.»

«Koostöö jalgpalli ja muusikatööstuse vahel on Euroopas kasvav trend mis liidab ja kasvatab fännibaase. Oleme Eestis olnud alati teenäitajad ja usume, et koostöö 5MIINUST bändiga saab olema põnev ning mis kõige tähtsam, viljakas. Ootan huviga Kalju / rämmar «merchi», mis jõuab ka hästi varustatud poodidesse nii siin- kui sealpool ookeanit,» lisas Tehva.

Rämmar, mis Võsu räpipundi uudissõnana leidnud tee isegi ÕS-i kaante vahele, on tänaseks sirgunud brändiks, mis turustab koos partneritega meenerõivaid, peosarja, energiajooki ja nikotiinipatju. Nüüd ollakse tegevad ka spordis. Seda, kas brändil on ambitsiooni haarata ka teisi kohalikke spordiklubisid, liiga palju ei avatud. Ent kõik kolm rämmari-meest, kes lepingu sõlmimisele kohale tulid, on enda sõnutsi suured jalgpallifännid.

«Selge on see, et enda jalgpallikooli või -klubi me looma ei hakka. Kui aga on variant lüüa juba olemasoleva ja sealjuures väga hästi toimiva süsteemiga kampa, siis minu hinnangul ainult idioot jätaks sellise võimaluse kasutamata,» võttis öelda räppar Lancelot. «Just nimelt!» täiendas teda ka Päevakoer. «Ja kui me seeläbi suudame niivõrd populaarset spordiala veel populariseerida ja kasvõi ühe järgmise Eesti talendi jalkatrenni meelitada, siis võidavad sellest koostööst juba palju rohkemad, kui need, kes täna siin toas on,» teadis ennustada Kohver

Nõmme Kalju on ajalooline Eesti jalgpalliklubi, mis on alguse saanud Nõmmelt ja mis loob tulevikuväärtust. Nõmme Kalju jalgpalliklubi ning selle juures tegutseva kogukonna juurde kuulumine on isalt pojale tekkiv traditsioon ja meie rahvusliku identiteedi lahutamatu osa. Kanname oma põhiväärtusi edasi põlvest põlve ning hoiame sidet mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Lisaks esindusmeeskonnale treenib klubis ligemale 700 noort jalgpallurit. Treeninguid viiakse läbi pea kõikides Tallinna linnaosades ja ka Lääne-Nigula vallas, Ristil. Jalgpalliklubi käsutuses on Hiiu staadion Nõmmel kus asub klubi kontor.

Kahjuks sellel hooajal Hiiu staadioni renoveerimise tõttu esindusmeeskonna mänge seal ei näe ja selleks tuleb sõita Kadriorgu, et omadele kaasa elada.