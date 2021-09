Tarva mure lahenes: peasponsor püsib virulaste selja taga

Rakvere Tarva mänedžer Arnu Lippasaar märkis, et HKScani ja Tarva koostöö jätkumine on meeskonna jaoks väga oluline. «Peatoetajast ei saa me üle ega ümber. Loobumine vahetult enne hooaega oleks andnud valusa löögi, sest HKScaniga samaväärset peatoetajat on keeruline üleöö leida,» tähendas ta.