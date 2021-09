Tarmo Tiisler: kolm tundi enne ja pärast mängu haarab jalgpall mind endasse

Kui suur on kommentaatori eeltöö enne matši? (Oliver Hollo)

Sõltub matšist, sõltub vastastest, kes mängivad. Kui on EMi poolfinaal Inglismaa–Taani, siis tead sellest juba enesestmõistetavalt palju rohkem kui näiteks MMi mängust, kus kohtuvad näiteks Honduras ja Panama – siis tuleb muidugi rohkem eeltööd teha, et natukenegi rohkem aimu saada. Turniiri alguse poole on alginfot vaja rohkem kui lõpu poole, kus, olgem ausad, ongi juba enamik jutust räägitud ja lased lihtsalt lennata. Mulle see lennutunne meeldibki kõige rohkem – lihtsalt lähed ja keevitad! See on kõige ägedam.

Mis sulle jalgpalli juures kõige rohkem meeldib, sind kõige rohkem köidab? (@viirsaar)

Mulle meeldib kõige rohkem see terviklahendus, see terviklik kirg. See õhin, mis kaasneb mänguga, see vaimustumine mingisugusest tervikust. Muidugi on tore, kui keegi lööb 30 meetrilt risti või triblab, aga minu jaoks on just see tervik kõige ägedam. Nii kolm tundi enne ja pärast mängu haarab see etendus mind endasse.

Kui erinev on spordi kommenteerimine raadios ja teles? Mis on ühe ja teise plussid-miinused? (Karl)

Plusse ja miinuseid ei olegi, need on lihtsalt erinevad asjad. Ma ei oskagi välja tuua, et ühel on mingi pluss ja teisel miinus. Mul on ilmselt siiamaani see viga, mida ma püüan lahti harjutada, et ma ei muliseks liiga palju – niikuinii ju kõik näevad, mis toimub! Kui tulin raadiost telesse, siis tuli see harjumus minuga kaasa ja oli aastaid väga sügaval sees. Kui oled enne 18 aastat raadios töötanud, siis on sellest ka päris raske lahti saada. Raadios peadki ju kõik ära rääkima: kus on pall, mis värvi on Johni soeng, mis ilm on staadionil, mida teeb vastastribüünil keegi Eduard ja kõik, mis toimub vahetusmängijate pingil. Sina loodki oma keha, oma hääle, oma hingamisega selle staadioni, mida televisioonis näeb inimene suuresti ise ja mille kõrvale teeb väga tõenäoliselt oma reportaaži. Siis tekibki dissonants – mina juhin tähelepanu mingitele asjadele ja see, kes vaatab telekast, ajab justkui natuke teist rida. Kui need read ei kattu, siis võibki tekkida disharmoonia ja küsimus, et mida kuradit see kommentaator räägib.

17 mängu kommenteeris Tiisler tänavuse EM-finaalturniiri jooksul.

„No nii, läksime!« See on nüüd juba klassika, aga kas mäletad selle fraasi sünnilugu? Kas nüüd tuleb see juba iseenesest või siiski kontrollitult? (Avo Pommer)