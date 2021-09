Neuville lootusetuna näivast olukorrast: see on üks suur jama, aga ma ei anna alla!

Enne kolmandat kiiruskatset ilmes Evansi auto käigukastil probleem. Waleslane proovis seda omal jõul lahendada ning jäi kiiruskatse starti hiljaks, teenides 40-sekundilise karistuse. Katsel selgus, et Evansil ei õnnestunud probleemist lahti saada – auto käigukast oli tardunud kuuendale käigule. Nii kogunes tal kõvasti kaotust ka rajal.

«See on suur jama. Meil oli hommikul palju tehnilisi probleeme ja nüüd veel roolivõimu jama. Päev, mille tahaks unustada. Kaks katset on veel minna, me ei anna alla!» lubas Neuville võitlust jätkata.