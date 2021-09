Tallinnas loodi erakordsed avalikud tasuta treeningvõimalused

Treeningud toimuvad oktoobrikuu lõpuni reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti ning on huvilistele tasuta. Treeninguid juhendavad ekstreemspordi kogukonna Keerdtrepp instruktorid. Treeningul osalemisel on kohustuslik kanda kiivrit. Vihmase ilma korral treeningut ei toimu, seisab pressiteates.

Lisaks hakkab septembri- ja oktoobrikuu pühapäevadel praktilist trenažööride kasutamisõpetust nii eesti kui vene keeles läbi viima tuntud kulturist Ott Kiivikas.

Keerdtrepp kogukonna eestvedaja Mikael Parmani sõnul on vägev, et Tallinn on taas saanud juurde ühe ägeda koha kus erinevate ekstreemspordialadega tegeleda.

«Loodud uued võimalused toovad kindlasti juurde ka uusi huvilisi, mille üle on ainult hea meel,» sõnas Parman ja lisas: «Ekstreemsport ei ole pelgalt aktiivne ajaveetmise viis. See on elustiil mille on oma kultuur. Järgmistel nädalalõppudel on meie instruktorid Tondiraba pargis, et juhendada algajaid ja õpetada uusi trikke ka edasijõudnutele. Ekstreemsport võib ohutusreegleid eirates olla ka ohtlik. Seda silmas pidades käiakse kõigi osalejatega üle ka skate-parkide käitumisreeglid ja turvavarustuse kasutamise põhimõtted. Kõigilt osalejatelt nõuame kiivri kandmist, sest tegija kannab kiivrit.»

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse vanem Vladimir Svet: «Tondiraba park on koht, mis pakub väga erinevaid vaba aja veetmise võimalusi ning kus kõrvuti on nii uudsed spordirajatised, kui ka unikaalne loodusala. Loodan, et paljud kohalikud noored kasutavad võimalust ja saavad osa pakutavatest treeningutest, et oma oskusi lihvida ja harrastada ekstreemsporti turvaliselt.»

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on spordi ja aktiivse elustiili juurde jõudmisel oluline roll täita kodulähedastel liikumispaikadel.

«Toetamaks linlaste soovi veeta aktiivset vaba aega turvalises keskkonnas on linn igal aastal rajanud uusi liikumispaiku,» ütles Belobrovtsev ja lisas: «Võimaluste loomise kõrval on aina enam päevakorral ka inimeste spordi- ja liikumisharrastuse alase teadlikkuse tõstmine ning just selle eesmärgi nimel juhendatud treeningute korraldamisega on alustatud. Kutsun kõiki huvilisi kaasalööma.»

Ratta- ja rulatreeningute ajakava:

Treeningud toimuvad 10. septembrist kuni 31. oktoobrini

Reedeti kell 16:00-17:30 - tõukeratas street style sõitmine

Laupäeviti kell 14:00-15:30 - Pumptrack töötuba

Pühapäeviti kell 14:00-15:30 - tõukeratas/rula/BMX park style sõitmine

NB! 11. septembril treeningut ei toimu kuna samal päeval on Tondiraba pargis ekstreemspordivõistlus

Trenažööride kasutusõpetus Ott Kiivikaga:

Treeningud toimuvad 19. septembrist kuni 31. oktoobrini pühapäeviti kell 14.00-15.30.

NB! 10. oktoobril treeningut ei toimu.