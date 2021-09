FOTOD ⟩ Rallispordi pahupool: poolearulised fännid seavad Kreekas oma elu ohtu

📸: Ο λόγος της διακοπής της ΕΔ3.



Σεβαστείτε τις συστάσεις ασφαλείας! ⚠️⛔️🦺



📸: The reason why SS3 had to stop.



Please respect safety instructions! ⚠️⛔️🦺#AcropolisRally #RallyofGods #WelcomeBack pic.twitter.com/a9WEQCaexR