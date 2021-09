Ootamatust võimalusest haaranud Eesti jalgpallikoondis jahib Superfinaali võitu

Kahe vooru järel on Eestil kaks võitu, eile alistati 4:2 Tšehhi. Alagrupi viimases mängus läheme homme vastamisi Moldovaga. Mõlemad on võitnud seni peetud kaks matši.

«Pärast Euroliiga etappi, kus selgus, et jäime ühe väravaga Superfinaalist välja, oli koondise jaoks hooaeg tegelikult lõppenud. Silmad lõid särama, kui nädal-kaks tagasi jõudis minuni info, et esialgu Ungari ja hiljem Bulgaaria kaaluvad administratiivsetel põhjustel superfinaalist loobumist. Täna on kindel, et Bulgaaria ei osale ja meile võimaldatakse nende asemel Superfinaali mängima minna,» selgitas koondise mängiv treener Kristian Marmor eile.

See kõik tingis olukorra, kus tuli mõelda kastist välja, et leida lahendus koosseisu probleemile. Konsulteerisin paari rannajalgpalliga soetud isikuga ja sai vastu võetud otsus, et võtan ühendust äsja Eesti meistriks koos BSC Thunder Häckeriga tulnud endise koondislasega Aleksei Galkiniga ja uurin võimalust, kas ta oleks nõus tulema sellele võistlusele treeneriks, vähemalt paberi peal. See võimaldaks minul tõmmata selga Eesti koondise särgi, et aidata meeskonda pikal turniiril, kus kaasa tohiks võtta maksimaalselt 12 mängijat, kellest 10 saab üles anda mängule). Aleksei oli nõus ja kuna tema näol on tegemist oma ala täieliku fanaatikuga, kes teab, mis toimub Eesti -, Euroopa- ja maailma tasandil rannajalgpallis ning tunneb kõik Eesti mängijaid, siis paremat lahendust polnudki tänasel päeval mul laual. Vastaste videoanalüüsi, taktikalise plaani ja mängueelse koosoleku teeme loomulikult koos, kuid mina olen sel korral protokollis mängijana.»