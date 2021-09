Ebakindel Ott Tänak: vajan autot, mis oleks ümber mu sõrme keeratud

«Olin päris korralikult raskustes. Pole õnnestunud kuidagi autos head tunnet ja enesekindlust leida. Üritasime Toyotatega sammu pidada, aga peame homseks arenema, et seal võitluses ka edasi püsida,» ütles Tänak, kes edestab teist Toyota meest, kolmadal real olevat Sebastien Ogier'd vaid 0,2 sekundiga.

Meie mees jätkas: «Olen mugavustsoonist väljas, mistõttu on raske viimasel piiril pingutada ilma, et tekiks ärevaid momente või üllatusi. Eriti siin, uuel rallil, kus olud pole täpselt ette teada. Masinaga tuleks siin hästi läbi saada. Vajan autot, mis on keeratud ümber mu sõrme ja teeb seda, mida tahan. Selle nimel tuleb veel tööd teha.»

Üldiselt Tänakule võistlus meeldib. «Tore on tagasi olla. Radade ääres on kõvasti rahvast ja see näitab, et siinsetele elanikele läheb ralli korda. Ülesõitudel toetatakse meid kõvasti, seda on hea näha,» märkis ta.

«Tegelikult on ka rajad mõnusad. Okei, mõned veekahjustused on tekkinud, aga teede iseloom on sujuv ja meeldiv. Mõned koha on nõudlikud, tuleb pead kasutada. Selline väljakutse peakski MM-kalendrisse kuuluma.»