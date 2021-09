Kaval rebane Ogier: loovutasin mõned sekundid, et auto jääks ühte tükki

«Alustasin päeva pessimistlikult, sest arvasin, et see tuleb teepuhastamise tõttu keeruline. Aga andsin endast kõik ning olin teatud karmimates kohtades ka kaval. Loovutasin nendes paikades mõned sekundid, et jätta auto ühte tükki. Sellistel rallidel on see oluline,» võttis Ogier esimese tõsise võistluspäeva kokku.