Kauaihaldatud trofeega fännide ette ilmunud Messi: olen sellest väga kaua unistanud

See viga parandati nüüd 21000 pealtvaataja ees ning Argentina koondise superstaar Lionel Messi ei salanud, et tegemist oli väga erilise ja emotsionaalse hetkega. «Unistasin sellest päevast väga kaua ning Jumal tänatud, et see lõpuks köitis. Mul pole lihtsalt sõnu, tänan kõiki nende heade sõnade eest. Milline imeline õhtu, ma tõesti nautisin seda. Lihtsalt unustamatu,» kirjutas ta Instagrami.