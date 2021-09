Mick Schumacher: annaksin kõik, et pidada üks isa-poja vestlus

«Ma usun, et mõistaksime isaga teineteist praegu juba sootuks teistmoodi. Seda ainuüksi juba seepärast, et kõneleme praeguseks samas keeles: mootorispordi keeles. Meil oleks nii paljust rääkida,» sõnas 22-aastane Mick, kelle isa Michael elas 2013. aasta detsembris üle traagilise suusaõnnetuse.

«See on mõte, millelt taban ennast kõige sagedamini. Annaksin kõik, et seda [vestlust] pidada,» jätkas tänavu Haasi vormelit rooliv sakslane.

52-aastane Schumacher sai 2013. aasta detsembris suusaõnnetuses vigastada ning ta viidi meditsiinilisse koomasse. Aastate jooksul on tema tervisliku seisundi kohta avalikkuseni jõudnud vaid infokillud.

«Privaatne tähendab privaatset, nagu ta alati ütles. On väga oluline, et ta saaks jätkata oma privaatelu nautimist nii palju kui võimalik. Michael kaitses meid alati, nüüd kaitseme teda,» on tema abikaasa Corinna selgitanud.