Talibani eest pagenud Afganistani naissportlane: olin vang omaenda kodus

Nõnda tuleb naistel ilmselt hüvasti jätta ka riigi populaarseima spordi ehk kriketiga. «Ma ei usu, et naised võiksid edaspidi kriketit mängida, kuna see pole lihtsalt vajalik. Mängu ajal võivad tekkida seal olukorrad, kus nende nägu ja keha pole enam kaetud ning see pole islami usus lubatud,» vahendab Championat Talibani kõneisiku sõnu. Ühtlasi tõi esindaja välja, et sport kui selline pole üldse naiste jaoks vajalik ning tegelikult võiksid nad püsida kodu nelja seina vahel.