Ott Tänak: oleme üritanud olla agressiivsed rehvivalikutega

«Oli pikk päev. Esimene pool päevast oli natuke keerulisem, teine pool oli parem. Oleme üritanud olla agressiivsed rehvivalikutega, tundub, et siiamaani on see töötanud,» ütles Tänak WRC TV-le.

Kuigi Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja näitasid eeskätt päeva teises pooles head minekut, siis ei usu eestlane, et tal oleks võimalik võistluste käiku eriti muuta. «Selleks on juba hilja, aga me oleme teinud kõvasti tööd ja püüdnud leida lahendusi. Ma ei usu, et suutsime autot piisavalt palju paremaks muuta, aga meie rehvitaktika on olnud Toyotadest erinev ja see oli põhjus, miks suutsime Sebastienist kiiremad olla.»