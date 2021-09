Tartu alistas tänu võimsale teisele poolajale Henri Drelli leivaisa Pesaro

Mullu Itaalia meistriliiga 12. kohal lõpetanud Pesaro alustas kohtumist tarmukamalt ja juhtis avaveerandi järel viie punktiga (18:13), poolajaks oli nende edu suurenenud kaheksale punktile (39:31).

Drell on põhihooaja eel tõusnud Pesatos kandvasse rolli. Hiljuti osales meeskond kontrollturniiril Horvaatias, kus poolfinaalis võideti Ljubljana Cedevita Olimpija 109:105, ent finaalis kaotati Zagrebi Cibonale 51:80. Pärast seda mängis Pesaro ka Brindisiga ning kaotas selle mängu 65:69.

Pärast Itaalia reisi osaleb Tartu Ülikool Maks & Moorits järgmisel nädalavahetusel ka Tallinna Karika võistlustel. Reedel kell mängitakse Rakvere Tarvaga ja järgmisel päeval on kohamäng kas Tallinna Kalev/TLÜ või Tallinna BC Kalev/Cramo vastu.

Paf Eesti-Läti liiga hooaega alustavad tartlased võõrsil mänguga LU vastu ja seda laupäeval, 2. oktoobril. Esimese kodumängu aeg on hetkel veel lahtine. Samuti on lahtised esimesed Paf Superkarika mängud, kus 1/8-finaali vastane tuleb paarist G4S Noorteliiga vs BC Torm.