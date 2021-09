Pärnu rebis põnevusmängus TalTechil turniirivõidu käest

Kolmanda veerandaja lõpuks kahanes nende eduseis viiele punktile (66:61), kuid edu nad siiski hoida ei suutnud ning Pärnu kallutas matši napilt enda kasuks.

Müürsepp: see oli hea õppematerjal

Tarva peatreener Martin Müürsepp tunnistas karikaturniiri viimast kohtumist kokku võttes, et kaitsemänguga kodumeeskond ei hiilanud.

Martin Müürsepp FOTO: Tairo Lutter

«Lasime ennast päris mitmel korral lolliks teha ja väristasime pallikaotustega. Ühe mehe 43 punkti paneb ka kukalt kratsima,» rääkis ta. «Okei, me ei teadnud kellestki midagi, aga mingil momendil, kui ta (B.J Tyson) oli mitu kolmepunktiviset ära pannud, ei pidanud me teatud reeglitest kinni. See oli meile heaks õppematerjaliks.»

Positiivseks hindas Müürsepp kogemust, kuidas suudeti raskest olukorrast välja tulla – veel üks minut enne lisaaja lõppu oli Tarvas viie punktiga taga. «Pingutasime lõpuni ja arvan, et mängijad said sellest võidust naudingu,» ütles ta.

Äramärkimist väärib peatreeneri sõnul oma võitluslikkusega tegelikult kogu meeskond. Mängijatest tõstis ta esile nii Josipovići, Nikolići, Ķēdise kui ka Kaldmäe tegutsemise.

«Nikolićil jäi kolmikduublist vajaka üks sööt ja ka lätlane sai nii-öelda jalad alla. Heast küljest näitas ennast vanameister Josipović,» kõneles juhendaja. «Ja muidugi Gerdi võimas etteaste. Lõpus võttis ta kaks ülitähtsat lauapalli. Viskeid tabas hea protsendiga ja ainus möödaviske tuli alles mängu lõpus. Ta kogub tasapisi kogemusi,» lisas Müürsepp.

Immaculate Sportsiga on tuleval nädalal kavas veel üks treeningmäng, kuid sedapuhku juba kinniste uste taga.