Meeskond kummutas neljakordse F1-maailmameistri ümber käinud kuulujutud: see on täielik jama

Enne lepingu sõlmimist peavad mõlemad pooled viimastes detailides kokku leppima, kuid seni ei ole see veel õnnestunud. Seetõttu ongi tekkinud jutud, et Vettel ei pruugi tiimis tuleval hooajal jätkata.

Itaalia GP eel meediaga suhelnud Szafnauer kummutas need jutud ja kinnitas, et fännid ei pea muretsema. «See on täielik jama. Meil ei ole plaan B-d. Tal ei ole plaan B-d. Meie vahel ei ole mingit hõõrdumist. Võite temalt küsida ja ma olen kindel, et ta armastab siin olemist. Peame vaid mõndades detailides kokku leppima,» vahendab Motorsport.com Aston Martini pealiku sõnu.