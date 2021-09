Kuigi 35-aastaselt on portugallane näinud (ja ka võitnud) rohkem kui enamik jalgpallureid maailmas, tunnistas koju naasnud kangelane, et Old Traffordil taasdebüteerimine võttis isegi temal jala värisema. «Olin enne kohtumist tohutult närvis. Ma ei osanud oodata, et fännid terve mängu minu nime laulavad. See vastuvõtt oli lihtsalt imeline,» vahendas BBC Ronaldo sõnu.