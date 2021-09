Liverpool võitis tähtsa kohtumise, kuid kaotas pikaks ajaks jõhkralt vigastada saanud mängumehe

Tänavust hooaega suurepäraselt alustanud Liverpool sõitis pärast koondisemänge külla Leedsile ning suure edu korral tõusnuks nad tabeliliidriks. Kohtumist kontrollitigi Leedsi vastu algusest lõpuni, kuid väravate vahe tõttu jätkatakse tabeli kolmandal real.

Mängu esimene värav sündis 20. minutil, kui tabamuseni jõudis Mohamed Salah. See oli egiptlase hooaja kolmas ning Liverpooli karjääri 128. väravaks.

Kohtumise 59. minutil jäi Leedsi staadion täiesti haudvaikseks. Seda seetõttu, et 18-aastane Liverpooli keskväljamees Harvey Elliott jäi pärast kokkupõrget Pascal Struijkiga väljakule lebama. Peagi selgus tõsiasi, et noormängijal oli murdunud jalaluu. Talle tõttasid õnneks appi meedikud, kes lõpuks ka mehe väljakult kanderaamil minema toimetasid.

Liverpooli mängijad suutsid selle raske sündmuse ikkagi kiiresti seljatada. Leedsi vastu tekitati veel mitmeid momente ning ühe palli suutis veel väravasse toimetada Sadio Mane. Kolmandal üleminutil väravavõrku sahistanud Senegali koondislasele oli see hooaja teiseks tabamuseks.

Pärast tänast on Liverpoolil neljast mängust koos 10 silma. Seda on sama palju kui tabeliliidril Manchester Unitedil ja teisel kohal paikneval Londoni Chelsea'il. Leeds pidi võtma vastu hooaja teise kaotuse, kahe viigi kõrvale. See annab neile tabelis 17. koha.