Skandaal Eesti jalgpalliliigas: Paide Linnameeskond kritiseeris teravalt peakohtunikku kohtumisel Levadiaga

Levadia sai arvulises ülekaalus 1:0 edu kätte 39. minutil tänu Zakaria Beglarišvili tabamusele, kuus minutit hiljem tegi grusiin Ishaku Konda eksimuse järel seisuks juba 2:0. Tundus, et sellise seisuga minnakse vaheajale, kui kodumeeskond teenis Rasmus Peetsoni käega mängu eest penalti. 11-meetri karistuslööki asus lööma Henri Anier, Karl Andre Vallner tõrjus, Anier lõi tagasipõrkunud pallist 1:2, aga ei. Ošomkov otsustas, et tõrje oli avapoolaja viimane sündmus ja kuigi vilemehe vile kõlas pärast palli väravassejõudmist, läksid Paide meeste protestid kurtidele kõrvadele. Paide linnastaadionil on nähtud halbu vilepartiisid ja tõele au andes on mõned kohtunikud oma tegude pärast hiljem isegi vabandanud, aga nii absurdset ja häbiväärset otsust ajaloost ei mäleta.