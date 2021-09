Kerr Kriisa kohtus mehega, kelle järgi sai ta oma eesnime

55-aastane Kerr krooniti viiel korral NBA meistriks. Neli esimest tiitlit võitis ta 1990. aastatel Chicago Bullsiga, viimane tuli 2003. aastal San Antonio Spursiga. Treenerina on Kerr tulnud kolmekordseks NBA meistriks, juhendades Golden State Warriorsi tiitlile 2015., 2017. ja 2018. aastal. Samas klubis töötab mees tänaseni.

Sarnaselt Kriisale mängis Kerr ülikoolikorvpalli Arizona Wildcatsis. Ta kandis särgil numbrit 25, mille valis endale ka Kriisa. Mõistagi polnud see juhus. «Olin tema mängijakarjääri ajal veel liiga väike, aga olen näinud videoid. Nüüd kannan tema särginumbrit. Võtan vastutuse, et number 25 oleks heades kätes,» on Kriisa varasemalt öelnud.