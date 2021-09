Eesti noorsportlane tuli rahvusvahelisel aerutamisregatil hõbedale

Koondise peatreeneri Koit Põdra sõnul näitas võistlus, et meie noored on võrreldes teiste riikide eakaaslastega täiesti konkurentsivõimelised. «Meil on materjali, millega edasi minna ja õigesti tegutsedes väga kaugele jõuda. See võistlus oli esimene rahvusvaheline jõuproov, mille alusel moodustatakse alaliidu projekti «OM 2024 – 2028» osalejate koosseis. Projekti haaratakse kuni 20 perspektiivikat noorsportlast, kellele luuakse konkurentsivõimelisemad tingimused sportliku arengu tagamiseks,» sõnas ta.