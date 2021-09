Solberg saab WRC-autos uue võimaluse

«On fantastiline WRC-auto roolis tagasi olla,» tunnistas Rootsi lipu all võistlev Solberg WRC kodulehele. «Kui ma sõitsin Hyundai i20 Coupe WRC-ga Albal, siis see kogemus oli lihtsalt hämmastav. Ma ootan uut võimalust väga ja see saab olema võimas väljakutse,» lisas ta.

Solberg kiitis Hispaania teid, mis on tema sõnul imelised ja tõi eraldi välja ka suure hulga fänne, kes rallit alati vaatama suunduvad. Üks põhjus on veel, miks ta Kataloonias võistlemise üle õnnelik on.

«Nagu teame, siis selle generatsiooni autode jaoks on peagi kõik ja see on nende üks viimaseid rallisid. Seetõttu on privileeg selle sees istuda ja taas võistelda. Ma tean, et räägin palju oma unistustest ja nende täitumisest, aga see on sama – järjekordne unistus täitub ja pean tänama tiimipealikut Andrea Adamot ja kogu Hyundai meeskonda,» seletas Solberg.