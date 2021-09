Soomes asunud Toyota inseneride kiire reageerimine päästis Rovanperä rallivõidu

Rovanperä näitas Kreekas suurepärast tempot ja 2019. aastal maailmameistriks kroonitud Ott Tänakul ei jäänud muud üle, kui võtta vastu teine koht. Ralli järel tunnistas Toyota president Akio Toyoda, et oma osa tähtsas võidus mängisid insenerid, kes polnud isegi kohapeal.

«Sel hooajal jäävad meil osad insenerid Soome, et aidata koroonaviirusega seotud piirangute osas ja nad aitavad sealt tiimi. Sel rallil avastasid Soomes pesitsenud insenerid Kalle autol varajases staadiumis probleemi, mis aitas ekipaažil jätkata nii, et see ei muutunud tõsiseks,» kirjeldas Toyoda pressiteate vahendusel.