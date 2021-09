Roberts Štelmahers: suutsime täna näidata 70-80 protsenti sellest, mida ootasin

«Kõik mehed võitlesid ja see on kõige tähtsam,» rõhutas Štelmahers. «Hooaja esimestes kohtumistes pole mänguilu kunagi ülemäära palju, kõik meeskonnad alles otsivad õiget kokkumängu ning seetõttu tõusebki võitluslikkus sageli esiplaanile. Meil on küll suur osa mängijatest uued ja õpime iga päevaga üksteist üha paremini tundma.»

Kui palju suutsid hoolealused ellu viia sellest, mida juhendaja just tänasest päevast ootas? «Eks hooaja nii varane faas on ootuste mõttes keeruline, aga võib öelda, et esimese ametliku mängu faktorit arvestades 70-80 protsenti. Teatud olukordi võinuksime lahendada targemini ning ühel hetkel lasime end lõdvaks. Vahet pole, milline on seis tablool, kas juhid 20 või 30 punktiga, keskendunult tuleb tegutseda algusest lõpuni.»