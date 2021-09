«Võrreldes Leedu turniiriga oli juba kõvasti parem. Aga ma ei ütleks, et see meile halb oli, pigem hea. Me küll kaotasime, ent nägime, kus tuleb teha paari päeva jooksul parandusi. Päev-päevalt ja nädal-nädalalt õpime üksteist üha rohkem tundma,» ütles kolmeseid 4/4 sopsanud ja 12 punkti kogunud Kregor Hermet Postimehele.