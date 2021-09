Jüri Vipsi vastuoluline konkurent: olen oma F1 võimalused ise maha mänginud

«Minu võimalused vormel 1-te pääseda on üsna kadunud. Ma ei tea väga palju teisi noorsõitjaid, kes oleksid hundipassi saanud kahest noortetiimist. Kas see oli mõlemal korral õigustatud, see on vaieldav. Minust pole kirjutatud ühtegi artiklit, mis võiks minu F1 karjäärile kasuks tulla. Ma muutun ja usun, et liigun sellisele kirjatükile koguaeg lähemale. Kurb on tunnistada, et ilmselt olen oma võimalused (F1te pääsemiseks – toim.) ise maha mänginud,» ütles Ticktum intervjuus f1feederseries.com’le.