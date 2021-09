Olümpiavõitja on talle ajaloolise kuldmedali toonud reegli muutmise poolt

Barshim ja Tamberi hüppasid eksimatult kuni kõrguseni 2.39, mida ei õnnestunugi kummalgi alistada. Kohtunik võttis sportlased jutule ning küsis, kas tuleks teha ümberhüppamine. Barshim uuris, et kas kahte kulda poleks võimalik välja anda ja tuli välja, et oli küll.

Nüüd avaldas Tamberi, et on tegelikult sellise reegli muutmise poolt. «Sama probleemiga on võideldud täpselt nii kaua, kui uus reegel on kehtinud. Tegelikult võiks olla reeglid selged, et kas tuleb ümberhüppamine või esikohta jagatakse. Ei saa olla reeglit, mis võimaldaks sportlastel ise otsustada, mis juhtub,» ütles itaallane Teemantliiga finaalvõistluse pressikonverentsil Zürichis.