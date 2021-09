Ameerika lahtiste võitja oli Vladimir Putini öeldust liigutatud

25-aastase Medvedevi võit pani telefonitoru tõstma ka Putinit, kes edastas kaasmaalasele oma õnnesoovid. «Suure slämmi võit on suur asi, olen niigi ülevoolavalt rõõmus, aga fakt, et mind õnnitles ka president isiklikult, see lisab võidule veelgi enam kaalu,» ütles Medvedev RIA Novostile.

Maailma teise reketi hinnangul on tal hea meel, et valitsus ja president jälgivad spordisaavutusi ning et Venemaa sportlaste suured võidud ei jää tähelepanuta. Tõstatati küsimus, et Medvedev võiks riigilt pälvida preemia või autasu. «Kui midagi sellist juhtub, siis oleks see tore. Pandeemia ajal on kindlasti ka teisi inimesi, kes seda vääriksid, mina seda ei otsusta,» ütles venelane, et oleks igasuguse tunnustuse üle õnnelik.