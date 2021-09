Eesti meister jõudis EMil veerandfinaali, kuid kaotas maailma esinumbrile

Treener Vladimir Stepanjan sõnas, et on Lipardi esinemisega rahul, kuna kõik püstitatud eesmärgid said saavutatud. «Viljari eesmärk oli võistelda hästi nii parema- kui ka vasakukäeliste vastaste vastu ja see on tal väga hästi õnnestunud – ta tuli võitjana välja ka väga pingelistest kohtumistest. Nii strateegia kui taktika olid paigas, Viljar pidas pingele vastu ning andis endast maksimumi, võites ka maailmaedetabelis endast palju kõrgemal asuvaid judokaid,» sõnas Stepanjan.