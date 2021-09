Bob Marley laul «Three Little Birds» on olnud Ajaxi mitteametlik hümn alates 2008. aastast. Meeskond otsustas sel hooajal oma kolmanda mängu vormi kujundada musta värvi ning käistel olid rohelised, kollased ja punased triibud. Särgil on samades värvides kolm väikest linnukest, viitena Marley laulusõnadele.