Rallimaailma avalik saladus sai viimaks kinnituse

Juba viimased paar nädalat on ralliringkondades sahistatud, et MM-sari saab taas lõppakordi Monzas. Nüüd on see ka ametlik. WRC-sari avalikustas oma kodulehel, et Monza võidukihutamine toimub 19.–21. novembrini ning lõviosa katsetest sõidetakse taas legendaarsel Monza autodroomil ja selle lähiümbruses. Lisaks põigatakse sarnaselt eelmise aastaga ka mägedesse.