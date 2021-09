Siim Raudla: Eesti vajab 3x3 korvpalli profimeeskonda, Tokyos oli OM-kulda võita kordades lihtsam kui Pariisis

Läti lõi neli aastat tagasi 3×3-korvpalli profitiimi ja tasuks võitis Tokyo olümpiamängudel kuldmedali. Eestis pole profitiimi olnud, kuid meie mehed on aastate jooksul näida­nud korralikke tulemusi, läinud nädalal saavutati EMil 7. koht. Naised võitsid hõbemedali 2019. aasta Euroopa mängudel ning U18-vanuseklassi noormehed hiljuti lõppenud MMil. Tundub, et ka Eestis oleks profitiimi loomise aeg käes. Aga kas see on võimalik?