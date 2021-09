OTSEBLOGI ⟩ Juhtima asunud Liverpool jäi kahe minutiga kaotusseisu, mullune finalist on sõiduvees

C-alagrupp

Dortmundi Borussia läks mängu juhtima 20. minutil, mil täpne oli 18-aastane inglane Jude Bellingham. Poolaja lõpus säras Bellingham ilusa läbimurdega, mille järel andis väravasöödu Erling Haalandile. Norralane on Euroopa tugevaimas vutisarjas löönud nüüd 17 mänguga 21 väravat. Dortmundi särgis on mees sahistanud 66 mänguga 66 väravat. Bešiktas jõudis oma väravani mängu neljandal üleminutil, kui täpne oli Francisco Montero.

D-alagrupp

Kevadel toimunud finaalis Londoni Chelseale 0:1 kaotanud Manchester Cityl on ka alanud eurohooajal kõrged eesmärgid. Mulluseid finaliste on toetama tulnud Jack Grealish, kuid nende tänasel vastasel Leipzigil on samuti uus ründejõud. Nendega on liitunud André Silva, kes eelmisel hooajal lõi Saksamaa kõrgliigas 28 väravat.