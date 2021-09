WRC-sarjast lahkunud kaardilugeja avaldas, et sõitjate ja nende paarimeeste vahelised rahakäärid aina suurenevad

Jamoul püüdis selgitada, miks on tänavu nii palju kaardilugejate vahetusi toimunud. «Need piloodid on väga tugevad karakterid. Nad on oma eesmärkide saavutamisel sihikindlad. Nendega ei ole alati lihtne kohaneda. Kutid nagu Neuville ja Ogier on tugeva iseloomuga ja tahavad enda ümber ehitada väikest armeed. Nad tahavad, et see armee oleks kogu keha ja hingega asja juures. Vahepeal võivad asjad muutuda keeruliseks, kui piloodi ja kaardilugeja visioonid ei klapi. Teame, et seda tööd tehes oleme sõitjate varjus. Mul ei ole sellega probleeme. Ma ei ole kunagi soovinud teiste tunnustust, olen vaid tahtnud kiitust kutilt, kes istub minust vasakul. Sellest on mulle alati piisanud,» lausus ta.