Štelmahers: miks te kolmestest räägite? Andsime 26 söötu!

Eesti esiklubil oli Saku suurhallis tõesti imeline viskepäev. Korvirõnga läbis 39 kolmese üritusest koguni 21. Tasuks ülekaalukas 104:89 võit ja koht Meistrite liiga kvalifikatsiooni finaalis, kus kohtutakse reedel Leedu klubi Utena Juventusega.

«Aga kas nägite 26 resultatiivset söötu? Miks kõik räägivad kolmestest?! Me jagasime söötu ehk mängisime õigesti ja see on kõige tähtsam,» oli Štelmahersi jaoks tabatud kaugvisetest palju olulisem võistkondlik tegutsemine. «Vabadelt kohtadelt tulebki sisse visata. Selle jaoks iga päev treenimegi.»

Ta jätkas: «Hoidsime ka rasketel aegadel ühtse võistkonnana kokku. See loeb minu jaoks. Hindan 26 söötu tabatud kolmestest kõrgemalt.»

Tõesti märkimisväärne, sest tavaliselt uutes võistkondades pall nii hästi ei liigu. Eriti olukorras, kus tagaliinis kannavad suurt raskust kolm ameeriklast. JeQuan Lewis, Silas Melson ja Davion Berry sopsasid kolme peale 13 kolmest, aga jagasid ka 16 söötu.

Mängujuht JeQuan Lewis (palliga) jagas 8 resultatiivset söötu. FOTO: Tairo Lutter

«Olen selle üle väga õnnelik! Seda on lust vaadata. Oli väga raske mäng, aga saime treeningutel harjutatuga hakkama. Täna oli meie päev. Söödud olid nii head, et mängijad lihtsalt pidid pallid sisse viskama,» polnud Štelmahers kiitusega kitsi.

«Ja suured tänud saali tulnud publikule. Pealtvaatajate ees on väga tore mängida. See on hoopis teistsugune. Oli väga hea mäng!»

Kuigi lõviosa kohtumisest Kalevi mäng sujus, siis vahepeal sai näha ka kurja peatreenerit. Kohati logises kaitses, harvem rünnakul. Samas polegi olemas ideaalset esitust, nagu ütles ka Štelmahers.

«Tegime apse, aga tuleb lõpuni mängida. Nägime varem, kuidas Bamberg andis käest 20-punktilise edu. Lõdvaks ei saa hetkekski lasta. Mornar on väga tugev tiim. Nad tabasid raskeid kolmeseid. Nad olnuks võimelised meile järele tulema. Lisaks tuleb kohtumine lõpetada positiivse emotsiooniga. Muidu võib tuju ära minna ja sealt on raske välja tulla,» märkis lätlane. «Olen rahul, et suutsime pea külmana hoida.»

Reedel ootab Kalevit finaalis Juventus, kes murdis Bambergi tugeva lõpuga. Veel kolmanda veerandaja keskpaigas olid nad 20ga taga.

Štelmahersi sõnutsi ei mängi Leedu klubi nii agressiivset kaitset, aga kompenseerivad seda mujalt. Suurim erinevus eelneva kahe vastasega tuleb korvi alt, sest Juventuse eesliini mehitavad klassikalised, karused tsentrid Mindaugas Kupšas ja Rokas Gustys.