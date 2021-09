Martin Dorbek: sellise visketabavusega on lausa lust mängida

Kalevlased saatsid täna teele 39 kaugviset, millest kukkusid sisse 21. Küsimusele, kas Dorbek mäletab üldse mängu, kus tema meeskond oleks nii palju kolmeseid tabanud, vastas ta: «Esimese hooga jään vastuse võlgu. Ma arvan, et oleme ennegi nii palju visanud, aga kindlasti on meile nii palju visatud.»

Mängu statistikast väärib esile tõstmist veel Kalev/Cramo 26 resultatiivset söötu. «Praegu on pall ilusti liikunud. Meil on kolmeseviskajaid – Hermet, Kitsing, Silinš. Nüüd näitasid ameeriklased, et nad ka viskavad. Loomulikult ka Haller, kui ta saab püssi paukuma. Pingilt on meil tulemas igasuguseid püsse. Täna näitasime seda. Nii on lust mängida,» ütles Dorbek.