Kalev/Cramo üks liidreid: saime kere peale ja mõistsime, et peame võitmiseks tiimina mängima

«Olin esimeses mängus [Lissaboni Sportingu vastu] kohutav, tahtsin täna võistkonna nimel hästi esineda. Tundsin, et võlgen võistkonnale hea mängu,» ütles võistkonna 21 kolmesest viis tabanud ameeriklane. «Oleme kolmeseid viskav võistkond. Seda me harjutame ja nii peabki olema. Õnneks täna visked kukkusid!»

«Mulle treener meeldib, ta laseb meil mängida. Kui sulle antakse vabadust, pead suutma ka kriitikat taluda. Tema karmide sõnade taga on ainult head soovid, ta ei taha kellelegi halba. Tuleb lihtsalt kuulata ja edasi minna,» arutles terava käega jänki.

Lisaks 21 punktile jagas Berry ka neli resultatiivset söötu. Tagaliinis liigub pall isegi üllatavalt hästi. Mis on selle taga?

«Hooaja eel anti meile kere peale. Kaotasime kolm mängu ja nägime väga kehvad välja. Saime enne turniiri aru, et talendiga ei löö me kedagi. Edu saavutamiseks peame kokku hoidma ja tiimina mängima. Seda täna tegime ja loodetavasti õnnestub ka edaspidi.»