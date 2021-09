Flora ajaloolist euromängu vilistab Malta kohtunikebrigaad

Mängu peakohtunik on Trustin Farrugia Cann, kes on tänavu lisaks kahele Konverentsiliiga kohtumisele õigust mõistnud ka MM-valiksarja alagrupiturniiril. Teda abistavad äärtel Luke Portelli ja Duncan Sultana, mängu neljas kohtunik on Philip Farrugia. A. Le Coq Arenal kõlab avavile kell 19.45, pääsmed on saadaval Flora kodulehel ning otsepildis saab kohtumisele kaasa elada Viaplay vahendusel.