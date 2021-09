Tartu Rattamaratonile on tulemas Eesti ja Läti paremik, stardis ka Rein Taaramäe

Oodata Eesti-Läti duelli

Rattamaratoni medalipretendendid on eestlastest 2019. aasta võitja Gert Jõeäär ning eelmise aasta kolmas mees Peeter Tarvis. Muidugi ei saa mainimata jätta Eesti profirattureid: Rein Taaramäed (osales viimati Rattamaratonil aastal 2005) ning Mihkel Räime (osales viimati aastal 2018), kes samuti lubanud kodusest Rattamaratonist osa võtta.

Lätlaste poole pealt on vastas Tartu Rattamaratoni kahekordne võitja Andzs Flaksis ning eelmisel aastal teisena lõpetanud Maris Bogdanovics.

Naistest on samuti kohal viimaste aastate paremik: eelmise aasta võitja Janelle Uibokand, 2015. aasta võitja Liisa Ehrberg ning viimastel aastatel maastikuratta olümpiakrossile keskenduv Mari-Liis Mõttus. Poodiumikohtade pärast hakkavad võistlema lätlastest kahekordne Tartu Rattamaratoni võitja Lelde Ardava ning eelmise aasta kolmas naine Katrina Jaunslaviete-Kipure.

Teiste seas on stardinimekirjas ka president Kersti Kaljulaid, kes stardib koos 89 km läbijatega.

Laupäeval, 18. septembril, toimuvad lastesõidud Tartu Tähtvere Spordipargis. Vastavalt vanusele on distantsid 400 m – 5,1 km. Lisaks on võimalik osaleda virtuaalsõidul kuni 26. septembrini. Osalemistasu on 3 eurot.