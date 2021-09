Klavan lükkas ümber väite, nagu oleks tema koroonasse haigestumine olnud väljamõeldis

Betsafe’i podcasti 42. episoodis on Kalev Kruusil külas Eesti parim jalgpallur, kes paar kuud tagasi sõlmis lepingu Paide Linnameeskonnaga. Klavan räägib saates oma karjääri meeldejäävamatest hetkedest, meeleolukatest juhtumistest maailmaklassi peatreeneritega, rahast ning selgub, kas ka tema tulevikuplaanid on seotud jalgpalliga.

Klavan on saatekülaline, keda Kalev Kruus on Betsafe’i podcasti stuudiosse oodanud enne, kui saade üldse esimeste episoodideni jõudis. Küll oli põhjuseks mängimine välisklubides ning paar nädalat enne 42. episoodi salvestamist Klavani teistkordne koroonaviirusega nakatumine. «Esimene kord olin asümptomaatiline ja nüüd läks tõesti raskelt. Esimesed viis päeva olin voodis pikali ja olid sellised valud, mida pole varem kogenudki,» lükkab Klavan ümber kommentaariumites levinud väiteid, et tema haigestumine on väljamõeldis.

Rääkides enda siirdumisest tagasi kodumaale selgitas jalgpallur, et seda tehti peamiselt laste pärast. «Leppisime perega kokku, et oleme palju käinud ja miks me lapsi niimoodi solgutame. Nad saavad Eestis nüüd normaalselt elada,» ütles ta. Vaatamata sellele, et rahaliselt tuli Klavanile oluliselt magusamaid pakkumisi, näiteks Saudi Araabiast ja Türgist.

Esimene välisklubisse mängima minek jääb Klavanil 2000ndate algusesse, mil ta siirdus FC Florast Oslosse. Seejärel mängis ta Hollandis, kus peatreener Louis van Gaal Klavanist 26-aastaselt keskkaitsja tegi. Saksamaal Augsburgi meeskonnas mängimine oli jalgpalluri jaoks eriline, sest sakslastele omane mentaliteet viis paljugi edasi – alguses oli raske ja trennid olid hoopis teistsugused, aga oma võimete lage sai tõsta igapäevaselt, kommenteeris Klavan.

Liverpooli peatreenerit Jürgen Kloppi nimetas Klavan intervjuus fenomenaalseks inimeseks, kes suudab meeskonda ja mängijaid individuaalselt väga hästi lugeda ning kogu treeningprotsess oli väga hästi tasakaalus. Kokkuvõttes peab jalgpallur enda karjääri lemmikumaks perioodiks just Liverpoolis mängimist – eredamalt on meeles tema Premier League debüüt, kus mängus Arsenaliga tuldi võitjaks. Kuigi lahkudes oli tal veel aasta aega lepingut järel, siis pere otsusega liikus Klavan edasi Itaaliasse. «Sellega oli 50-60, et mänguaega poleks mulle enam jagunud,» ütles ta.

Cagliaris oli Klavani sõnul kõige rahulikum mängida. «Mängijad said seal käia restoranides ja ega üks õige itaallane ei lepikski sellega, kui päevast espressot kätte ei saa,» sõnas ta. Covidi tõttu oli Klavani pere sunnitud palju koduseinte vahel veetma, sest Itaalia seaduste järgi võis õues käia koertega, kuid mitte lastega. «Suure hurraaga alustasime online kooli, aga lõpuks pidid veel rohkem lapsi kantseldama ja olid ise arvuti taha,» naeris Klavan ning kommenteeris, et Cagliaris jäi emotsioon kõige väiksemaks.

«Ma tahtsin, et unistused, mis ma endale poisikesena panin läheksid realistlikult täide. Minu jaoks oli suur inspiratsioon Mart Poom – kui varem ei tundunud eestlased välisklubisse jõudvat, siis tema tegi selle ära. Minul on mõnevõrra läinud samamoodi, ta oli suur eeskuju.»

Tulevikku silmas pidades ütles Klavan, et ta on pigem noortetreeneri tüüpi inimene. «Lihtsam on painutada noort puud kui vana. Ja see on ka põhjus, miks olen tagasi Tallinna Kalevis, et jagada noortele kogemusi, mis mind on edasi aidanud,» ütles ta.