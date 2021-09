Rallitiim loodab, et uue põlvkonna auto aitab taaselustada peaaegu väljasurnud ärisuuna

Erakätesse müüdud või renditud ralliautod moodustasid Suurbritannia meeskonna ärist olulise osa, kuid 2017. aastal turule tulnud uue põlvkonna WRC-auto ei osutunud erasõitjate jaoks piisavalt populaarseks.

M-Spordi juht Malcolm Wilson loodab, et suudab järgmise hooaja alguseks valmis ehitada viis Ford Puma Rally1 autot, millest kaks või kolm kuuluksid tehasetiimi käsutusse. Ülejäänud autodele loodetakse leida ostjad. DirtFishile antud interjuus kinnitas Wilson, et huvi uute autode vastu on suur.

«Ralliautode rentimine on meie jaoks prioriteet ning mul on hea meel teatada, et mitmelt poolt maailmast on meiega ühendust võetud ja uuritud, kas järgmise põlvkonna autosid oleks võimalik soetada,» rääkis Wilson DirtFishile.

65-aastane britt pole teinud kunagi saladust, et tema eesmärk on varjusurma vajunud ärisuuna taaselustamine. M-Spordi meeskonna jaoks on ajalooliselt olnud olulise tuluallikaga. «Autode müümine või rentimine on meie jaoks hädavajalik, et püsida WRC-sarja kõige teravamas tipus,» kinnitas Wilson.