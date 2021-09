Endine tippründaja: Lionel Messi muutis PSG nõrgemaks

Kui Messi liitumine PSG-ga teatavaks tehti, siis arvasid klubi fännid, et viimane pusletükk on paigas ja alanud hooajal võidetakse esmakordselt Meistrite liiga. Enne Argentina tähtmängijat olid juba Pariisis Kylian Mbappe ja Neymar. Need kolm meest moodustavad paberil maailma kõige parema ründekolmiku.

Owen ütles pärast viigmängu, et kuigi teoorias on Prantsusmaa meistri ründeliin tugev, siis reaalsuses ollakse võrreldes eelmiste aastatega nõrgemad. «Kui palju me ka nende üle ei lahmiks, tegemist on individuaalselt fenomenaalsete mängijatega,» ütles Owen alustuseks.

«Aga nemad kolm koos muudavad PSG nõrgemaks. Ma ei saa aru, miks nad on Meistrite liiga üks favoriite. Ma arvan, et Inglismaa meeskonnad on neist kaugelt üle,» ei varjanud inglane oma meelestatust.