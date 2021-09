Alonso: Verstappeni ja Hamiltoni kokkupõrge polnud midagi erilist

Alonso arvates oli tegemist lihtsalt võistlusintsidendiga, mis muutus tõsiseks, kuna Red Bulli sõitja vormel tõusis õhku ja maandus Mercedese peal. «Nad on mõlemad head sõitjad ja võitlevad igal etapil piiri peal. See kokkupõrge oli lihtsalt õnnetu kokkusattumus, šikaan, tõkised, vormel tõusis lendu, läks teise rehvi pihta ja kummide omavaheline kokkupuude põhjustaski avarii. Aga see oli madalal kiirusel, seal polnud mingisugust ohtu,» ütles Alonso Autosportile.