Flora identiteet Euroopas on selge

Eesti meistriliigas on paratamatu, et Flora mängib sisuliselt kõik mängud meeskonnana, kellelt oodatakse pallivaldamise domineerimist. Teiste relvaks on vasturünnakutega nõelamine, ent just selle sama elemendi on Tallinna klubi võtnud enda arsenali üheks tähtsamaks lüliks eurosarjas.