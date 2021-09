Flora peatreener Konverentsiliiga kaotusest: viis, kuidas värava lasime lüüa teeb praegu haiget

Flora juhendaja arvates oli kohtumine Belgia klubiga selline nagu võis arvata. «Just selle värava tõttu, mis lasime lüüa, on kindlasti väga mõru maik juures, aga leiame ka positiivseid asju, mida siit kaasa võtta. Üleüldiselt, vähemalt hetkel, just viis kuidas värava lasime, teeb praegu haiget,» ütles Henn vahetult pärast kohtumist toimunud pressikonverentsil.

Ühtlasi toonitas ta, et oluline on vastaste rünnakuks olla valmis terve mängu vältel. «Võib-olla meil ei olnud piisavat valmisolekut, keskendumine kadus,» kommenteeris Kuusk väravaolukorda. «Jäi üks mängija vabaks, seda ei tohiks juhtuda, nad said oma võimaluse. Teisi momente oli ka. Selge see, et meiesugusel meeskonnal peavad asjad kaitses 90 minuti vältel korras olema.»